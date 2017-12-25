عربية وعالمية
بالصور.. فشل حوثي في إطلاق باليستي جديد على جيش اليمن
فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، في إطلاق صاروخ باليستي جديد باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. وأكد شهود عيان أن الصاروخ، الذي أطلقته الميليشيات من...
العاهل الاسباني يوجه تحذيرا "لانفصاليي كتالونيا"
حث العاهل الاسباني فيليبي االسادس الانفصاليين في إقليم كتالونيا في كلمة ألقاها بمناسبة أعياد الميلاد على "اختيار التعايش بدل المواجهة". ولم يذكر الملك بشكل صريح زعماء الحركة الانفصالية...
النيابة الإسرائيلية تعترض على قرار الإفراج عن الطفل "الجنيدي"
استأنفت النيابة الإسرائيلية، على قرار محكمة عوفر قرب رام الله (وسط الضفة)، الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي (16 عاما)، اليوم الأحد. وأفاد رشاد الجنيدي عمّ الطفل لوكالة الأناضول، أن...
غواتيمالا.. أول دولة تؤيد ترامب وتأمر بنقل سفارتها للقدس
أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، الأحد، أنه أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ليصبح أول رئيس يدعم موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل المتعلق...
الكويت: إحالة مغردين أساءوا لرموز سياسية وقيادية بالمملكة إلى النيابة
أحالت وزارة الإعلام الكويتية بعض المغردين إلى نيابة الإعلام؛ بتهمة التطاول على رموز قيادية وسياسية بالمملكة. وأوضحت مصادر وفقاً لصحيفة "الراي الكويتية"، أن الإدارات المعنية بوزارة...
خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيلي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيلي. وأعرب الملك المفدى باسمه...
الجيش اليمني يقتل حوثياً بارزاً في جبهة نهم
أفادت مصادر أن الجيش الوطني اليمني تمكن أمس (الأحد)، من قتل الإرهابي الحوثي عبدالرحمن جبوري في جبهة نهم وفقاً لـ "الإخبارية". يذكر أن وثائق سرية نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة...
قالوا لنا ماذا تريدون نحن معكم.. عباس يوضح مجدداً موقف الملك سلمان من القضية الفلسطينية (فيديو)
أكّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجدداً، أن السعودية تقف دائما مع الفلسطينيين، ولا تتدخل في شؤونهم الداخلية، كما أنها حريصة على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح...
فيديو مؤثر لطفل يمني جندته ميليشيا الحوثي يبكي بعد أسره
ظهر طفل في مقطع فيديو مؤثر بثه إعلام الجيش اليمني وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبكي بعد أن جندته ميليشيات الحوثي، فيما لا يتجاوز عمره 15 عامًا. وأظهر المقطع أحد ضباط...
رئيس اليمن يصدر حزمة قرارات بتعيين وزراء في الحكومة ومحافظين
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حزمة قرارات جمهورية قضت بتعيين عدد من الوزراء في الحكومة ومحافظين. وشملت القرارات الجمهورية تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا...
مجلس الأمن يدين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً على الرياض
أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً بتجاه الرياض في 19 ديسمبر الجاري . وأعرب أعضاء المجلس أيضا عن قلقهم إزاء النية المعلنة للحوثيين لمواصلة هذه...
الرئيس الفرنسي يعرب لخادم الحرمين عن إدانته لاستهداف الحوثيين للرياض
أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إدانة فرنسا لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة...
مصادر تكشف تفاصيل للمرة الأولى عن ”القوات السرية” التي اغتالت علي عبدالله صالح
كشفت مصادر أمنية في صنعاء، اليوم الأحد، عن تفاصيل حول القوة الأمنية السرية التي اعتمدت عليها ميليشيا الحوثي في اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مشيرة إلى أن هذه القوة...
الجيش اليمني ينشر وثائق سرية تكشف تكبد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة وانهياراً في صفوفهم
نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، وثائق وُصفت بالسرية تكشف عن حجم التصدع الكبير في صفوف ميليشيا الحوثي، وفقدانها أغلب عناصرها القتالية المدرّبة. وأوضح المركز أن الوثائق هي...
إيطاليا تخطط لنقل بعض قواتها من العراق إلى النيجر
قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني يوم الأحد إنه سيقترح على البرلمان نقل بعض الجنود من قوات بلاده المتمركزة في العراق إلى النيجر لمكافحة تهريب البشر والإرهاب. وقال جنتيلوني إن من...
رعب نووي في واشنطن.. 10 دقائق تحسم مصير العاصمة الأميركية
بينما تتصاعد حدة التوتر والتهديدات الكلامية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن "حرب نووية"، فإن معظم سكان العاصمة الأميركية باتوا منشغلين بمصيرهم إذا ما وقعت الكارثة، وأصبحوا في...
الحكومة الإماراتية تعلن أن تأخير سفر التونسيات كان بسبب "معلومة أمنية"
أعلنت حكومة دولة الإمارات الأحد أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إليها خلال الأيام الماضية، والذي أثار ردود فعل غاضبة في تونس، سببه "معلومة أمنية". وكتب وزير الدولة للشؤون...
الأردن.. دعوات للبحث عن تحالفات لمواجهة تهديد ترامب
طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين الأردنيين حكومة بلادهم إقرار خطة للاعتماد على النفس والبحث عن تحالفات جديدة في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية. وكان الرئيس...
الداخلية المصرية: مقتل 9 متشددين في اشتباك مع الشرطة بمحافظة الشرقية
قالت وزارة الداخلية المصرية إن تسعة متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء قتلوا يوم الأحد في اشتباك مع الشرطة بمحافظة الشرقية. وقالت في بيان ”وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ...
محكمة أميركية ترفع اجراءات فرضها ترامب لمنع دخول بعض اللاجئين
رفع قاض فيدرالي السبت قيودا فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، في أخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس...