أخبار 24 24/12/2017 209,523

كشفت مصادر أمنية في صنعاء، اليوم الأحد، عن تفاصيل حول القوة الأمنية السرية التي اعتمدت عليها ميليشيا الحوثي في اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مشيرة إلى أن هذه القوة...